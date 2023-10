PEORIA, Ill (WMBD) – Watch Paaz perform his song, “If I Gave You the World”. Lyrics below.

Lyrics:

IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU STAY TO HELP ME FIX ME?

YO TE DOY DE MI VIDA LO QUE TÚ ME PIDAS.

PIERDO MIS FUERZAS CUANDO TÚ ME MIRAS

TE HUELO LOS TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA EN MENTE. MAMI, SIÉNTATE, PLATICA.

BUT, WILL YOU LISTEN?

STOP THINKING FOR A MINUTE.

OPEN UP A DIFFERENT POINT OF VIEW

YOU REALLY NEED TO MAKE IT WORK FOR YOU

AND I KNOW THINGS ARE HARDER THAN BEFORE.

I MEAN, LOOK AT ME.

AND I DON’T LIKE TO TALK BECAUSE THEY READ INTO ME.

I’M NOT A MYSTERY, BUT I LIKE PRIVACY.

AND WHEN I ASK THEM TO THINK THEY WANT TO LIE TO ME,

WELL, IF YOU WANT TO KNOW I VALUE HONESTY,

DON’T TAKE IT PERSONALLY.IF I DON’T TALK TO YOU, DON’T TALK TO ME.

KEEP YOUR DISTANCE WHEN WE ON THE STREET.

AND IF YOU WANT TO. WHAT? YOU GOT TO PAY ME

MAN I KNOW YALL FINNA, YOU GET TIRED OF ME.

IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU STAY TO HELP ME FIX ME?

IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU PROMISE TO NEVER LEAVE ME?

YO TE DOY DE MI VIDA LO QUE TÚ ME PIDAS,

PIERDO MI FUERZA CUANDO TÚ ME MIRAS.

RECUERDO LOS TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA EN

MAMI SIÉNTATE PLATICARTE

NO SON CUENTOS,

LO DIGO Y YO EN EL MOMENTO

VEO PA ARRIBA YO Y ME CONCENTRO.

ESTOY HECHO DE POR DENTRO.

NADIE TENÍA, POR EJEMPLO

Y ELLOS QUIEREN QUE TIENEN BESOS ESTARÁN BESOS

BUT TO EACH THEIR OWN YOU KNOW PROPIO,

ACCORDING TO THEM I’M LOCO,

A LITTLE BIT YOU KNOW SO SO.

BUT THAT CAN EASILY CHANGE IF YOU CAME AND MESS WITH OUR BRO CODE.

DIAMONDS DANCE LIKE A LIGHT SHOW.

BIG STICK LIKE A LIGHT POST.

WANT TO MESS WITH ME, WELL THAT MIGHT WORK.

BUT I GOTTA KNOW WITHIN RIGHT FIRST.

IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU STAY TO HELP ME FIX ME?

IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU PROMISE TO NEVER LEAVE ME?

YO TE DOY DE ME VIDA

LO QUE TU ME PIDAS

PIERDO MIS FUERZAS CUANDO TU ME MIRAS,

RECUERDO LOST TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA.

MIRAS RECUERDO LOS TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA

EL MES DE MAMI SIÉNTATE PLATITA