PEORIA, Ill (WMBD) – Watch Paaz perform his song, “If I Gave You the World”. Lyrics below.
Lyrics:
IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU STAY TO HELP ME FIX ME?
YO TE DOY DE MI VIDA LO QUE TÚ ME PIDAS.
PIERDO MIS FUERZAS CUANDO TÚ ME MIRAS
TE HUELO LOS TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA EN MENTE. MAMI, SIÉNTATE, PLATICA.
BUT, WILL YOU LISTEN?
STOP THINKING FOR A MINUTE.
OPEN UP A DIFFERENT POINT OF VIEW
YOU REALLY NEED TO MAKE IT WORK FOR YOU
AND I KNOW THINGS ARE HARDER THAN BEFORE.
I MEAN, LOOK AT ME.
AND I DON’T LIKE TO TALK BECAUSE THEY READ INTO ME.
I’M NOT A MYSTERY, BUT I LIKE PRIVACY.
AND WHEN I ASK THEM TO THINK THEY WANT TO LIE TO ME,
WELL, IF YOU WANT TO KNOW I VALUE HONESTY,
DON’T TAKE IT PERSONALLY.IF I DON’T TALK TO YOU, DON’T TALK TO ME.
KEEP YOUR DISTANCE WHEN WE ON THE STREET.
AND IF YOU WANT TO. WHAT? YOU GOT TO PAY ME
MAN I KNOW YALL FINNA, YOU GET TIRED OF ME.
IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU STAY TO HELP ME FIX ME?
IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU PROMISE TO NEVER LEAVE ME?
YO TE DOY DE MI VIDA LO QUE TÚ ME PIDAS,
PIERDO MI FUERZA CUANDO TÚ ME MIRAS.
RECUERDO LOS TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA EN
MAMI SIÉNTATE PLATICARTE
NO SON CUENTOS,
LO DIGO Y YO EN EL MOMENTO
VEO PA ARRIBA YO Y ME CONCENTRO.
ESTOY HECHO DE POR DENTRO.
NADIE TENÍA, POR EJEMPLO
Y ELLOS QUIEREN QUE TIENEN BESOS ESTARÁN BESOS
BUT TO EACH THEIR OWN YOU KNOW PROPIO,
ACCORDING TO THEM I’M LOCO,
A LITTLE BIT YOU KNOW SO SO.
BUT THAT CAN EASILY CHANGE IF YOU CAME AND MESS WITH OUR BRO CODE.
DIAMONDS DANCE LIKE A LIGHT SHOW.
BIG STICK LIKE A LIGHT POST.
WANT TO MESS WITH ME, WELL THAT MIGHT WORK.
BUT I GOTTA KNOW WITHIN RIGHT FIRST.
IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU STAY TO HELP ME FIX ME?
IF I GAVE YOU THE WORLD, WOULD YOU PROMISE TO NEVER LEAVE ME?
YO TE DOY DE ME VIDA
LO QUE TU ME PIDAS
PIERDO MIS FUERZAS CUANDO TU ME MIRAS,
RECUERDO LOST TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA.
MIRAS RECUERDO LOS TIEMPOS BIEN LLENOS DE RISA
EL MES DE MAMI SIÉNTATE PLATITA