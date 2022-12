PEORIA, Illinois (WMBD) – The following is a list of Central Illinois high school boys basketball scores:

Metamora beat Morton 56-50.

Washington beat Pekin 65-66 in overtime.

Dunlap beat Limestone 70-52.

Richwoods beat Bloomington 58-50.

Manual beat Normal Community 40-36.

Normal West beat Champaign Centennial 68-47.

Notre Dame beat Yorkville Christian 63-61.

Teutopolis beat Central Catholic 75-64.

Illini Bluffs beats Princeville 53-31.